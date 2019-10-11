Россияне потребовали ввести смертную казнь для педофилов и детоубийц

В России начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

Автор петиции — некая адвокат Симанова. Она указала, что после убийства девятилетней девочки в Саратове «пришло время необходимости отмены смертной казни для убийц и насильников детей», и за это якобы выступают «тысячи людей в Саратове». По ее словам, другие меры для предотвращения таких преступлений не эффективны.

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Симанова предложила внести изменения в статью 15 Конституции, дополнив пункт 5 следующим фрагментом: «Если международным договором России установлены иные правила в отношении наказаний за преступления против жизни детей и их половой неприкосновенности, чем предусмотренные законом, то применяются правила предусмотренные законом».

На момент написания новости петицию подписали более 100 человек.

Ранее депутат Госдумы Евгений Примаков выступил за введение смертной казни на фоне убийства саратовской школьницы и объяснил это тем, что такие преступники не должны содержаться в тюрьме на деньги налогоплательщиков.

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