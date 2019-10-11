Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове дал показания

Задержанный за убийство девочки в Саратове мужчина мог совершить преступление из-за гаража. Об этом сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

По данным следователей, подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что несколько месяцев назад заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением. По словам задержанного, 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж.

Материалы по теме Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки Разъяренную толпу в Саратове сдержали слезоточивым газом. В город стягиваются силовики

Задержанный предположил, что имущество может принадлежать семье девочки. Он испугался разоблачения, затащил ребенка в гараж и убил ее. Следователи проверяют показания.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве школьницы ранее был судим за разбой и изнасилование.

О пропаже школьницы в Саратове стало известно 9 октября. На следующий день тело девочки нашли а гаражами у сельхозинститута. Предполагаемый убийца вскоре был найден, мужчина сознался в содеянном, рассказал, что задушил ребенка и спрятал труп. Он заявил, что девочка ему нагрубила.

У отдела полиции, куда был доставлен задержанный, собрался стихийный митинг — жители города пытались отбить мужчину у полицейских и совершить самосуд. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить спецсредства, чтобы защитить преступника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!