Стало известно о других преступлениях подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

Подозреваемый в убийстве 9-летней жительницы Саратова уже привлекался к уголовной ответственности — у него была судимость за разбой и изнасилование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что Туватина неоднократно судили за кражи, а в последний раз судимость была по статье «Изнасилование».

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Саратовская школьница пропала 9 октября по дороге в школу. На следующий день тело девочки нашли за гаражами у сельхозинститута. Вскоре был найден и предполагаемый убийца — он сознался в содеянном, рассказал, что задушил ребенка и спрятал труп. По словам мужчины, девочка ему нагрубила.

Позже у отдела полиции, куда доставили подозреваемого, начался стихийный митинг. Жители города хотели отобрать у силовиков задержанного и самостоятельно расправиться с ним. Полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от самосуда горожан.

После убийства школьницы в Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь.

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