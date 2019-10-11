Изнасилование убитой в Саратове школьницы опровергли

На теле задушенной в Саратове девятилетней школьницы не нашли следов сексуального насилия. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает издание Baza.

К такому заключению после осмотра тела пришли патологоанатомы. Подозреваемый в убийстве Михаил Туватин в ходе допроса заявил, что убил ребенка из-за вопроса о гараже. Когда девочка проходила мимо заброшенной ракушки, которую Туватин несколько месяцев назад забрал себе, она спросила, его ли это гараж. Мужчина испугался, что строение могло принадлежать ее семье, схватил и затащил девочку внутрь, где задушил.

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Ранее сообщалось, что убитая девочка была из благополучной семьи. По словам местного омбудсмена Татьяны Загородней, родственники погибшей пока отказываются от помощи психологов. По ее словам, сейчас по всему городу неофициальный траур, жители скорбят.

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