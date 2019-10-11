Назван мотив убийства девятилетней девочки в Саратове

Следствие предполагает, что Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, мог совершить преступление ради гаража. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СКР) Светлану Петренко.

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По ее словам, мужчина признался в совершении преступления. Он рассказал, что несколько месяцев назад приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. Мимо постройки проходила школьница, которая поинтересовалась, принадлежит ли та Туватину. Мужчина предположил, что гараж может находится в собственности семьи девочки, поэтому, испугавшись разоблачения, затащил ее туда и убил.

9 октября девочка пропала по дороге в школу, а на следующий день ее тело обнаружили за гаражами у Сельхозинститута. Вскоре был задержан предполагаемый убийца, который сознался в том, что задушил жертву и спрятал труп. Ранее мужчина был судим. Изначально свои действия он объяснил тем, что ребенок ему нагрубил. У отдела полиции, куда был доставлен задержанный, собрался стихийный митинг. Жители города хотели отбить задержанного у полицейских и устроить самосуд. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

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