Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева

Российский комик Гарик Харламов во время шоу Comedy Club спел о вилле телеведущего Владимира Соловьева в Италии. Соловьев опубликовал фрагмент выступления в своем Telegram-канале.

Журналист никак не прокомментировал отрывок, однако сопроводил свой пост смеющимися эмодзи. В песне звучат следующие слова: «Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом что здесь такого? Это дом Соловьева на озере Комо».

В начале года оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный рассказал о второй вилле Соловьева на озере Комо в Италии стоимостью свыше миллиона евро. В 2017 году он обнаружил у ведущего первую виллу. ФБК оценил ее тогда в миллиард рублей.

В июле Соловьев и Навальный обменялись обвинениями и оскорблениями из-за публикации итальянского вида на жительство. После появления фотографии документа Соловьев спросил у блогера, кто перечислил ему биткоины за публикацию. Навальный ответил, что «тысячи людей отправляют пожертвования в ФБК за работу по поиску его вилл в Италии, купленных на украденные деньги».

Позднее телеведущий заявил, что не стыдится своего богатства. Он пояснил, что купил виллу именно у озера Комо, потому что недвижимость там стоила меньше, чем в подмосковной Рублевке.

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