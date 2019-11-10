Соловьев отреагировал на слова Галкина о цензуре на телевидении

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова юмориста Максима Галкина, заявившего, что на отечественном телевидении присутствует цензура. Слова журналиста в воскресенье, 10 ноября, приводит «Газета.ру».

Соловьев не согласился с мнением Галкина и, ссылаясь на российское законодательство, заявил, что на его телеканале нет никаких проявлений цензуры. Помимо этого, ведущий призвал юмориста поспособствовать тому, чтобы телевидение соответствовало его «представлению о прекрасном». «Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — отметил Соловьев.

Также телеведущий прокомментировал слова Галкина о том, что российским телезрителям «все время рассказывают про Украину». «У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит, уже не очень много [обсуждений Украины на ТВ]. Есть разные программы, поэтому спокойнее нужно [относиться]», — порекомендовал Соловьев.

В заключение журналист вспомнил, что Галкин говорил и о том, что все еще не был удостоен государственной награды. «Удивительно, когда такой прекрасный артист, пародист и ведущий до сих пор не обладает званиями. Вот это я считаю неправильным. Потому что Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии», — заключил он.

О том, что на российском телевидении есть цензура Максим Галкин заявил во время своего концерта в Новосибирске. По словам артиста, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки, а также посетовал, что «советские времена вернулись, в худшем смысле слова».

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