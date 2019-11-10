Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура. Фрагмент записи с его выступления в Новосибирске доступен на YouTube-канале «Говорит Москва».

По словам артиста, телеканалы постоянно рассказывают о событиях на Украине вместо российской повестки. «Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь», — пояснил он.

Галкин добавил, что раньше на российских телеканалах было больше политического юмора, однако сегодня «не все можно говорить».

«У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: это враги, вы сюда, это сюда», — отметил комик.

В октябре Сергей Светлаков заявил, что юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая на Первом канале, закрылась из-за цензуры. По его словам, ведущим, в том числе и ему, невозможно было шутить на определенные темы. Шоумен пояснил, что этого не позволял формат и они «не захотели выглядеть идиотами», продолжая выпуск передачи. Первый канал не согласился со словами юмориста.

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