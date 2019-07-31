Максим Галкин призвал Россию перестать притворяться сверхдержавой

maxgalkinru / Instagram

Российский комик Максим Галкин оправдался за свой пост о «моде» на тушение пожаров и назвал общество инфантильным. Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном в Instagram.

Ранее Галкин раскритиковал модных блогеров, которые призвали на своих страницах к борьбе с пожарами в Сибири. По его мнению, они были неискренними и лишь хотели получить популярность на скандальной теме. Многие пользователи сети возмутились его публикацией.

В своем новом ролике артист уточнил, что имел в виду инфантильность общества с точки зрения проявления социальной активности. По его словам, ему противно лицемерие звезд соцсетей, которые притворяются, что их интересуют современные проблемы. «От этого лес не потухнет», — заключил он.

Галкин призвал россиян думать обо всем заранее, а не разбираться с последствиями, к примеру — во время выборов голосовать за тех, кто способен предотвратить катастрофу. «Три миллиона гектаров мы не потушим, даже если все, что своровали наши чиновники, вернут сейчас же в казну. Это, по-моему, очевидно. Мы не такая сверхдержава, какой хотим казаться», — заявил Галкин.

Ранее продюсер и комик Семен Слепаков раскритиковал российских чиновников за бездействие в вопросе тушения горящих лесов в Сибири. Он сравнил их с обделавшимся школьником.

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