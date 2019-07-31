Слепаков сравнил чиновников с обделавшимся школьником

Российский комик Семен Слепаков раскритиковал поведение региональных чиновников из Сибири, отказывающихся тушить лесные пожары, и ситуацию с выборами в Мосгордуму. Свой взгляд на эти события он описал в Instagram.

По словам Слепакова, о ситуации в Сибири он знает от знакомых, которые рассказали, что сначала власти решили игнорировать проблему, а когда она разрослась, продолжали делать вид, что все хорошо. «И решили, что теперь надо продолжать говорить, что тушить не надо, потому что если сказать, что все-таки было надо, то получится, что обосрались», — заключил он.

Комик рассказал, что это напоминает ему ситуацию, произошедшую в школе. Один из его одноклассников сходил под себя на уроке и делал вид, что запах исходит не от него. На перемене все выяснилось, и учительница отпустила его домой. «Он встал и ушел. И все вздохнули с облегчением. Правда, не сразу», — заключил Слепаков. Однако, заметил артист, в случае с сибирскими пожарами нет учительницы, которая обратит внимание на проблему, поэтому все «продолжают сидеть и молчать».

Ситуацию с московскими выборами комик охарактеризовал как более печальную. «Ощущение, что в этом классе обосралась учительница», — пояснил юморист. Он метафорически уточнил, что педагог ведет себя при этом как ни в чем не бывало, обращая внимание класса на «красивые занавески», купленные на деньги школьников, а для борьбы с недовольными приглашает физкультурника.

Подписчики Слепакова поддержали его точку зрения и поблагодарили комика за смелость. «Как же точно!» — писали они. Некоторые жители Сибири поделились новостями из своих городов. «Семен, хреновая ситуация с пожарами! Солнца не видно, все дымом затянуто. Иркутск», — написала одна пользовательница.

Ранее Слепаков высмеял конфликт Леди Гаги и Ирины Шейк из-за актера Брэдли Купера. Особое внимание он уделил пользователям соцсетей из России, которые восприняли развод соотечественницы как личное оскорбление.

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