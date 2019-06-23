Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей

Подписчики комика Семена Слепакова раскритиковали его за шутку о врачах в Instagram. Сарказм артиста оценили не все его фанаты.

Слепаков разместил свою фотографию в костюме врача на фоне дорогостоящего автомобиля, подписав снимок так: «А говорят у нас врачам мало платят».

А говорят у нас врачам мало платят. Фото опубликовано @slepakovsemyon

«Да ты ***, что ли, в край совсем», — обратился к Слепакову подписчик denissolonenko. «Эх, Семен, Семен, заносит вас, однако, на поворотах», — отметила rayavyoral. Пользователь Константин Тарушкин назвал юмориста «зажравшимся ублюдком».

Один из пользователей в комментариях под снимком заметил, что автомобиль с фотографии стоит тысячу или даже больше окладов квалифицированного российского врача. «Убери понты, грустно за них и вообще за страну», — написал он.

Под постом Слепакова отметились медики, некоторые из них попросили «фильтровать про врачей». «Все по три работы имеют, вот сейчас еду с другого конца города, на одну пациентку ездила, 1,7 тысячи [рублей] заработала! Так что не везде одинаково, может вы где-то в стационарах на руки даете, это другое дело!» — посетовала Елена Лепшина.

Запись Слепакова собрала больше 70 тысяч отметок «нравится» и более 1,2 тысячи комментариев.

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