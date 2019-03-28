Семен Слепаков стал лучшим сценаристом российских сериалов

Комедия Семена Слепакова «Домашний арест» получила 21 премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Об этом сообщает ТАСС.

Многосерийная картина была признана лучшей комедией. Слепаков получил приз за лучший сценарий, а снявший «Домашний арест» Петр Буслов стал лучшим режиссером. Помимо создателей сериала наград удостоились актер Павел Деревянко, сыгравший главную роль в этой ленте, и Тимофей Трибунцев и Альбина Тиханова, ставшие лучшими актерами второго плана.

«Нам очень повезло, что мы все соединились и такую прикольную штуку сделали», — сказал Слепаков.

Сюжет комедии строится на истории о мэре-взяточнике, угодившем в результате интриг под домашний арест в старую коммуналку города Синеозерск.

Семен Слепаков известен тем, что пишет и исполняет песни на злободневные темы, например, об «озабоченных геях» Петрове и Боширове.

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