Слепаков расстроился из-за «скучности» вестей про его госпитализацию

Комик и шоумен Семен Слепаков зявил в своем Instagram, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Он выложил скриншот новости с заголовком «СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова» и сопроводил его табличкой Fake («Ложь»).

«Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... даже обидно как-то», — прокомментировал он новость.

Комик также поблагодарил всех, кто позвонил ему в связи с распространением фейка и поинтересовался его здоровьем. Он заверил, что все в порядке и на момент написания поста артист отправлялся на репетицию предстоящего концерта. «Всех с Днем влюбленных! Не болейте», — заключил он.

В четверг, 14 февраля, РЕН со ссылкой на источник утверждал, что Слепаков оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Журналисты настаивали, что комик давно страдает от сердечного заболевания.

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