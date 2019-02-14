Слепакова госпитализировали

Комик и шоумен Семен Слепаков лег в больницу из-за проблем с сердцем. Он давно страдает от сердечного заболевания и решил пройти курс лечения, сообщает в четверг, 14 февраля, РЕН ТВ.

Ближайшие дни Слепаков проведет в клинике. По данным источника, ему потребовалось небольшое хирургическое вмешательство.

О каком заболевании идет речь, не уточняется.

Слепаков — бывший капитан сборной Пятигорска, чемпиона Высшей лиги 2004 года и обладателя других высоких наград в КВН. В настоящее время комик входит в состав жюри КВН. Он занимается продюсированием и написанием сценариев («Наша Russia», «Универ», «Озабоченные», «Домашний арест»), а также выступает в Comedy Club и ведет видеоблог на YouTube.

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