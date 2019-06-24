Слепаков ответил раскритиковавшим его подписчикам

Российский комик Семен Слепаков в Instagram ответил подписчикам на критику в свой адрес за шутку о врачах.

«Для тупых объясняю: иногда говорят одно, а имеют в виду совершенно противоположное. Это называется сарказм», — написал Слепаков.

Комик отметил, что не хотел обидеть врачей, а тем, кто так думает, «врачи не помогут, потому что это не лечится». «Кстати, не думаю, что увидев мой предыдущий пост они сильно оскорбились. У большинства представителей этой профессии с юмором все в порядке», — заключил юморист.

Ранее подписчики Семена Слепакова раскритиковали его за шутку о врачах в Instagram. Он разместил свою фотографию в костюме врача на фоне дорогостоящего автомобиля, подписав снимок так: «А говорят, у нас врачам мало платят».

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