На Украине открыли уголовное дело в отношении Соловьева

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Он выложил фотокопию ответа СБУ на запрос. В документе фамилия Соловьева не упоминается. По его словам, в отношении журналиста «России 1» ведутся два уголовных производства. Каждое связано со статьей 110 Уголовного кодекса страны «Посягательство на территориальную целостность Украины». Наказание по ней предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.

Депутат подчеркнул, что рано или поздно Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины». В настоящее время ведется досудебное расследование. Гончаренко добавил, что Украина готова подать запрос в Италию.

Гончаренко участвовал в российских политических ток-шоу. В октябре он рассказал, что приехал в Италию на виллу Соловьева и предложил российскому журналисту встретиться там, чтобы выяснить отношения. Тогда Соловьев назвал Гончаренко «мразью» и отказался встречаться с ним на своей вилле.

В эфирах программ Соловьева на телевидении регулярно принимают участие украинские эксперты. Нередко он вступает с ними в жаркие споры о политике и взаимоотношениях Москвы и Киева. Во время съемок одного из октябрьских выпусков программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» произошла драка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым. В ситуацию вмешался ведущий, который разнял гостей и потребовал прекратить конфликт.

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