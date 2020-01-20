Российская ведущая рассказала о принуждении к сексу со стороны мужа

Российская ведущая телеканала «Пятница!» Ольга Благодарская рассказала о принуждении к сексу и домашнем насилии со стороны мужа, бывшего игрока команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и одного из создателей Comedy Club Вячеслава Благодарского. Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

По ее словам, супруг применял к ней физическую силу, находясь в нетрезвом виде. «Напиваясь, мы сильно ругались и меня как правило волокли за волосы в кровать. Поскольку я не сильно скользила, у меня оставались синяки», — отметила Благодарская.

Ведущая также сообщила, что после поездки в Ялту на Новый год муж пришел пьяным в три часа ночи домой и насильно совершил половой акт. «Уже после всего, когда я лежала и плакала, не в силах, что называется, сдержаться, а потом, когда закололо внизу живота, побежала пить обезболивающее, он даже не спросил, в чем дело», — написала она. По воспоминаниям Благодарской, весь следующий день супруг «провалялся в своей блаженной неге, пожирая ее пельмени».

Она добавила, что в настоящее время живет отдельно, в другой квартире, и рассталась с мужем «по обоюдному согласию». Благодарская заключила, что возлюбленный «регулярно пил» и раньше она «над этим подсмеивалась», пока не поняла, что «алкоголь окончательно подменил Вячеслава».

Ранее о проблеме домашнего насилия со стороны любимого рассказывала телеведущая и певица Ольга Бузова. По ее словам, стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи, поэтому ведущая не говорила открыто о происходившем в доме. Журналисты предположили, что речь идет о бывшем муже певицы, футболисте Дмитрии Тарасове. Они поженились в 2012 году, а через четыре года официально развелись.

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