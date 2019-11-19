Бывшая жена Кержакова подтвердила информацию о домашнем насилии в браке Бузовой

Модель и бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что знала о том, что Дмитрий Тарасов избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову. Об этом она сообщила в интервью изданию «Собеседник».

«У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что подобное в их семье происходило», — сказала Тюльпанова. Она добавила, что сталкивалась с похожей ситуацией в своем браке и также рассказывала о ней подругам, но просила их держать это в секрете.

«Ведь когда у вас семья, ты любишь человека (а я уверена, что Ольга любила Дмитрия), то ты стараешься сохранить брак, несмотря даже на такие ужасные вещи», — объяснила модель замалчивание историй о побоях. Она также предположила, что Тарасов похож на Кержакова.

Тюльпанова похвалила Бузову за ее признание и выразила надежду, что ее история станет полезной для других женщин. «Я надеюсь, они наконец-то поймут, что ни одна жена не заслуживает побоев от своего мужа!» — заключила модель.

Ранее Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием. По ее словам, ей было страшно и стыдно рассказывать о происходящем. Журналисты предположили, что речь идет именно о Тарасове.

По данным Telegram-канала Mash, в ноябре 2013 года Бузова трижды обращалась через консьержа жилого комплекса к полицейским из-за побоев от мужа. При этом Бузова отказывалась их фиксировать.

Тарасов и Бузова поженились в 2012 году, в декабре 2016-го пара официально развелась. Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году и развелись в апреле 2019. Как отмечает Cosmopolitan, до развода Миланова и Бузова были близкими подругами.

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