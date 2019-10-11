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Бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла» стали участницами «Холостяка»

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Милана Тюльпанова

Участницами нового сезона телепроекта «Холостяк» на ТНТ станут Милана Кержакова и Лиза Адаменко. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Милана Тюльпанова (Кержакова) — блогерша и бывшая жена футболиста Александра Кержакова. В июне 2018 года третья жена спортсмена призналась, что страдала от наркозависимости и проходила лечение в наркологической клинике. Она поясняла, что пристрастилась к веществам после смерти отца, бывшего сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова.

Лиза Адаменко в 16 лет вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл». Пара разошлась через несколько лет. Отмечается, что Иванов обвинял ее в измене, девушка — в неоднократных избиениях со стороны возлюбленного.

Новые участницы заинтересованы в том, чтобы покорить сердце стоматолога Антона Криворотова. В российской версии шоу впервые за долгое время найдут пару немедийному человеку. Премьера седьмого сезона «Холостяка» запланирована на весну 2020 года.

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