Продюсеры «Холостяка» высказались об участии Гуфа в шоу

Продюсеры шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ прокомментировали информацию о возможном участии рэпера Гуфа в проекте. Об этом пишет StarHit.

Представители канала сообщили, что рассматривали Гуфа в качестве претендента на роль главного героя шоу, но в итоге остановились на другой кандидатуре. «Новым холостяком станет эталон образа настоящего успешного мужчины», — отметили в пресс-службе ТНТ.

Ранее пользователи интернета предположили, что Гуф может стать новым героем «Холостяка» после того, так в сети разошлось фото, на котором рэпер стоит в черном костюме с красной розой перед съемочной группой.

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Седьмой сезон шоу «Холостяк» на ТНТ планируется к выходу в эфир в марте 2020 года. Героем предыдущего сезона стал певец Егор Крид, который в финале выбрал модель Дарью Клюкину, однако после завершения проекта пара не смогла построить отношения. Другая участница телешоу Виктория Короткова рассказала, что несмотря на проигрыш, она начала зарабатывать на своих публикациях в Instagram благодаря шоу.

В сентябре 2019 года Гуф оказался в центре скандала из-за совместного музыкального видео с хип-хоп-исполнителем Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) про Москву, набравшего около 1,5 миллиона дизлайков и исчезнувшего с YouTube. В клипе Тимати, в частности, заявлял, что в столице «не проводят гей-парады», «плитка сыпется с небес» и что сам он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь».

После обилия критики в свой адрес Гуф заявил, что его подставили, и зарекся сотрудничать с Тимати. Он также признался, что не следит за политической повесткой.

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