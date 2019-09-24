Баста высказался о вызвавшем всеобщую ненависть клипе Тимати и Гуфа

Хип-хоп-исполнитель Баста высказался о клипе Тимати и Гуфа «Москва», набравшем рекордные 1,4 миллиона дизлайков. Об этом сообщает Sport24.

Он заявил, что и до выхода музыкального видео всем было известно о политических взглядах Тимати, который является доверенным лицом российского президента Владимира Путина. Что касается Гуфа, то он, по мнению Басты, никогда не скрывал того, кем является: «Я Лешу знаю кучу лет. Он что, когда-то топил, что он герой, смелый и политически осознанный?».

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Рэпер заявил, что артисты должны сопротивляться, если государство оказывает на них давление. При этом он указал на то, что звезды иногда действительно разделяют правила и взгляды представителей власти.

Клип «Москва» был выпущен ко Дню города 7 сентября. В нем Тимати заявил, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье Собянина». Пользователи активно ставили видео дизлайки, а в комментариях обвиняли музыкантов в продажности.

Позднее Тимати удалил клип, а Гуф признался, что не ожидал обилия критики в связи с выходом музыкального видео, добавив, что не следит за политической повесткой и тем, что происходит в столице. По словам рэпера, его просто попросили поздравить Москву с Днем города, и он согласился сделать это, причем бесплатно.

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