Соавтор закона о домашнем насилии в России пожаловалась на угрозы убийством

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Госдумы и соавтор проекта закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина пожаловалась главе МВД Владимиру Колокольцеву на угрозы, которые поступают ей в связи с работой над документом. Об этом рассказал адвокат парламентария Константин Добрынин в интервью газете «Коммерсантъ», заявив о бездействии МВД в связи с предыдущим обращением об угрозах.

По словам адвоката, 31 декабря 2019 года на сайт Госдумы пришло сообщение, автору которого стало известно, что на Пушкину планируется покушение «до начала лета». Сама Пушкина связывает угрозы с поддержкой законопроекта о домашнем насилии.

В связи с этим адвокат депутата направил в МВД повторное обращение, в котором попросил главу ведомства сообщить о принятых в связи с первым обращением мерах «к установлению лиц, планирующих совершение убийства российских граждан, привлечению их к уголовной ответственности и по предотвращению преступных намерений, направленных на причинение ущерба депутату Госдумы Оксане Пушкиной и иным авторам законопроекта».

«В обстановке необъяснимого для общественности бездействия МВД России псевдорелигиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания склонны перейти к методам предрекавшегося в их "декларациях" прямого насилия», — уверен Добрынин.

Адвокат подчеркнул, что бездействие МВД создает ощущение безнаказанности, особенно учитывая, что от экстремистских высказываний противники законопроекта перешли к реальным угрозам жизни и здоровью соавторов документа. В этой связи он вспомнил ситуацию с фильмом «Матильда» Алексея Учителя. «Сначала были угрозы, а потом на улицах Москвы горели автомобили. Надеюсь, что до этого не дойдет и деятельность Оксаны Пушкиной как депутата Госдумы будет полностью защищена от любых проявлений насилия и агрессии», — сказал адвокат.

Пушкина ранее уже сообщала об угрозах, которые поступают ей и другим соавторам законопроекта со стороны оппонентов. Также она попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на экстремизм высказывания активистов движения «Сорок сороков». Последние в свою очередь обратились в Следственный комитет, ФСБ, Генпрокуратуру и МВД с требованием возбудить уголовное дело в отношении Пушкиной за клевету и ложный донос.

29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В октябре в сети было опубликовано открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». Против закона также выступил телеведущий Владимир Соловьев, заявив о его ненужности.

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