Познер обвинил россиян в халатности и беспечности

Телеведущий и журналист Владимир Познер обвинил россиян, которые не соблюдали карантинные меры, в беспечности и халатности. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту канала «ТВР24». Запись разговора доступна на YouTube.
По мнению Познера, источником резкого роста числа заразившихся вирусом стали те, кто проводил каникулы в Европе, в частности в Куршевеле. «Именно они, причем многие на частных самолетах, вернулись уже больными, но сами не понимая чем они болеют», — уточнил журналист.
Он добавил, что не готов прогнозировать, как ситуация с коронавирусом будет развиваться в России в дальнейшем. «Я просто вижу, насколько халатно, беспечно многие наши люди относятся к происходящему», — заявил Познер. Он добавил, что даже после обращения президента страны Владимира Путина, который попросил россиян оставаться дома, в минувшие выходные люди жарили в парках шашлыки и гуляли с детьми. Журналист отметил, что в случае пандемии «русское авось» может сыграть очень плохую роль.
Ранее в марте Познер предположил, что властям придется принять жесткие меры в отношении россиян, которые проявляют беспечность в связи с распространением коронавируса. По мнению журналиста, просто объяснение и уговоры в России не работают.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения