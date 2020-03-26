Интернет и СМИ
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Самолет Су-27 упал в Черное море
Раскрыты правила секса при коронавирусе
Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет
Анализы Лещенко на коронавирус отправили в Новосибирск
Церкви и мечети в Москве закроют для посетителей из-за коронавируса
США предсказали массовую безработицу
Военным США запретили выезжать за границу
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели
Новости партнеров

Познер раскритиковал зависимое от государства общественное телевидение в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал «Общественное телевидение России» (ОТР), которое, по его словам, не имеет ничего общего с настоящим общественным телевидением на Западе. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Познер напомнил, что жители европейских государств платят налог за право свободно пользоваться телевидением. Телевидение в свою очередь производит на деньги зрителя интересный контент.

«Главной чертой общественного телевидения является то, что оно не зависит от власти или от рекламы. А у нас генеральный директор якобы общественного телевидения назначается президентом. Более того, оно еще и зависит от государства экономически. Какое же это общественное телевидение?» — задался вопросом телеведущий.

В пример он привел опыт Германии, где не существует государственного ТВ, а все телеканалы — либо частные и зарабатывают на рекламе, либо общественно-правовые, чей основной доход составляет ежемесячный налог на телевещание.

Познер входил в рабочую группу по созданию ОТР, однако вышел из нее. Он призвал закрыть телеканал и назвал его «мертворожденным ребенком».

ОТР запустился в 2013 году. На содержание канала государство ежегодно выделяет 1,5 миллиарда рублей. ОТР имеет статус федерального канала и входит в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России.

Общественное телевидение в Германии существует за счет ежемесячного налога в 17,5 евро (1,4 тысячи рублей по текущему курсу), который выплачивает каждое домохозяйство страны. По такой схеме финансируются крупнейшие в Германии телерадиокомпании — ARD и ZDF.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Познер обратился к считающим коронавирус «фигней и пропагандой» россиянам
Автор поправок к Конституции рассказал Познеру об опасности ухода Путина
Познер рассказал об «антирусских настроениях» в США
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:02Сегодня

Ящик Пандоры

Как российское телевидение подсело на государственные деньги
20:2625 марта

Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина

18:3725 марта

Изгнанный из шоу Соловьева украинец повинился за оскорбления и был прощен

17:2225 марта

Соловьев обозначил судьбу России

Интернет и СМИ00:0125 марта

Сокрушительный удар

Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
16:1825 марта

Известный российский комик высмеял полную женщину и разгневал поклонников

15:1725 марта

Ургант поздравил Петросяна с сыном и восхитился его активностью в 74 года

13:5625 марта

Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса

Интернет и СМИ00:0319 марта

Какая нелепая смерть

Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
13:0025 марта

Галкин высмеял английский Ивлеевой

12:0025 марта

Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию

11:0225 марта

Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой

Россия
Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»
«Только подушки могут на время унять страшную боль»
Катю Уваркину спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна помощь
Московские пенсионеры получили выплату за карантин
Владимир ПутинПутин объявил неделю выходных из-за коронавируса
Нерабочие дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом
Все материалы
Мир
В «зоне Путина — Эрдогана» в Сирии начались бедствия
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по числу погибших от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Индийская полиция палками загнала людей на карантин
У Сандерса обнаружили перспективы в президентской гонке на фоне коронавируса
Нарушителям карантина в Италии будет грозить пять лет тюрьмы
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Рокетбанк прекратит существование
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
Газпромбанк усилил меры безопасности в связи с коронавирусом
Уступите дороги
Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?
Накопительный потенциал простых россиян упал до минимума за пять лет
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Третья страна отказалась от Олимпиады
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
СМИ сообщили о переносе Олимпийских игр
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Нурмагомедов обратился к организаторам боя с Фергюсоном
Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год
УЕФА потеряет сотни миллионов евро
Дзюба раскритиковал россиян за отношение к коронавирусу
Все материалы
Культура
Домогаров вновь со скандалом ушел из театра
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
Американский драматург умер от коронавируса
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Вернувшийся из «психушки» рэпер Джиган нарушил карантин и устроил вечеринку
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Потерявший обоняние участник Radiohead остался без теста на коронавирус
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников назвал возможные лекарства от коронавируса
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Галкин высмеял английский Ивлеевой
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Доктор Комаровский объяснил положительное влияние коронавируса на экологию
Какая нелепая смерть
Как люди калечат себя и идут на смертельный риск ради популярности в TikTok
Джаред Лето попросился на шоу к Ивлеевой
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Коронавирус на полгода разлучил врача с больным раком сыном
Заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла пугающую правду о симптомах болезни
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Поросенок со слоновьим хоботом родился в Китае
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Названо смертельно опасное для лечения коронавируса лекарство
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
Найдена законсервированная на 23 года в пузыре «семерка» BMW
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
УАЗ Пикап получил автоматическую коробку
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
В России начали эвакуировать автомобили нарушителей карантина
Cadillac XT6: кандидат против всех
Новое лицо среди больших кроссоверов: стоит ли своих денег «американец»?
В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В Туле стартовал масштабный дорожный ремонт
Российских медиков начали поощрять за лечение пациентов с коронавирусом
В Бурятии проведут масштабный ремонт культурных учреждений
Все материалы