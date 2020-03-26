Познер раскритиковал зависимое от государства общественное телевидение в России

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал «Общественное телевидение России» (ОТР), которое, по его словам, не имеет ничего общего с настоящим общественным телевидением на Западе. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Познер напомнил, что жители европейских государств платят налог за право свободно пользоваться телевидением. Телевидение в свою очередь производит на деньги зрителя интересный контент.

«Главной чертой общественного телевидения является то, что оно не зависит от власти или от рекламы. А у нас генеральный директор якобы общественного телевидения назначается президентом. Более того, оно еще и зависит от государства экономически. Какое же это общественное телевидение?» — задался вопросом телеведущий.

В пример он привел опыт Германии, где не существует государственного ТВ, а все телеканалы — либо частные и зарабатывают на рекламе, либо общественно-правовые, чей основной доход составляет ежемесячный налог на телевещание.

Познер входил в рабочую группу по созданию ОТР, однако вышел из нее. Он призвал закрыть телеканал и назвал его «мертворожденным ребенком».

ОТР запустился в 2013 году. На содержание канала государство ежегодно выделяет 1,5 миллиарда рублей. ОТР имеет статус федерального канала и входит в состав первого мультиплекса цифрового телевидения России.

Общественное телевидение в Германии существует за счет ежемесячного налога в 17,5 евро (1,4 тысячи рублей по текущему курсу), который выплачивает каждое домохозяйство страны. По такой схеме финансируются крупнейшие в Германии телерадиокомпании — ARD и ZDF.

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