Познер призвал к перемирию с властью из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Познер призвал «противников президента Владимира Путина и нынешней власти» заключить с ней перемирие на время пандемии коронавируса. С такой речью он выступил в эфире передачи «Познер» на Первом канале.

«Может быть, на время пандемии, на время, когда страна довольно напряжена, когда напряжены люди, многие растеряны, может быть, на это время стоит отложить свои претензии и обвинения?» — обратился Познер к критикующим действия властей.

По его словам, в интернете и в некоторых СМИ заметно «плохо скрываемое, а то и откровенное злорадство по поводу количества заболевших, количества умерших, переполненных больниц, грядущего голода». Авторы таких постов винят в происходящем власть, отметил ведущий.

Познер подчеркнул, что до конца пандемии лучше «направить свои усилия, свою энергию, свой ум на то, чтобы поддержать надежды людей». В пример он привел Великую депрессию в США: когда миллионы людей лишились крова и средств к существованию, Голливуд начал снимать фильмы со счастливым концом, которые внушали людям оптимизм. Именно поэтому, по замечанию журналиста, люди смогли выстоять.

Ранее Познер выражал опасения, что под борьбой с распространением коронавируса власти стран мира сохранят те меры, которые позволят следить за каждым человеком на территории государства. По словам журналиста, вне зависимости от того, демократическая страна или не очень, ее руководство вряд ли будет готово легко избавиться от расширенных полномочий.

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