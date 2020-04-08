Ведущий Первого канала назвал Путина Познером

Ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин перепутал президента России Владимира Путина с журналистом Владимиром Познером. На его оплошность обратили внимание пользователи Twitter.

Комментируя онлайн-совещание Путина с членами правительства и главами регионов, Шейнин случайно назвал Путина Познером. «Это было выступление Владимира Познера», — сказал он после телеобращения президента к россиянам, однако моментально исправился и продолжил эфир.

В ходе совещания президент предложил установить специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Выплату, по его словам, нужно установить на три месяца, начиная с апреля: врачам — 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

Он также заявил, что россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12130 рублей.

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