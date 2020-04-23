Познер признал обоснованным недоверие россиян к властям из-за коронавируса

Телеведущий Владимир Познер признал, что недоверие россиян к властям в связи с мерами по коронавирусу обосновано, но призвал население не сомневаться в опасности заболевания. Мнение журналиста опубликовано в его блоге.

«Я понимаю, что в нашей стране не сильно доверяют власти, понятно почему, слишком долго, в течение очень многих лет, власть занималась обманом населения», — отметил он. По словам Познера, в настоящее время это недоверие у людей «чуть ли не на генном уровне».

Однако в случае с коронавирусом журналист призвал почитать не только российские СМИ, но и зарубежные — «реальную информацию, а не то, что в интернете какие-то совершенно не разбирающиеся люди высказывают». Ведущий подчеркнул, что лично пока не общался с человеком, который бы считал, что «все это обман и какая-то диверсия».

При этом Познер заметил, что очень хотел бы все-таки услышать мнение скептика по поводу реальной угрозы коронавируса. По словам журналиста, ему интересно узнать, на каком основании люди говорят такие вещи и как объясняют такое количество смертей.

Ранее Познер призвал «противников президента Владимира Путина и нынешней власти» заключить с ней перемирие на время пандемии коронавируса. С такой речью он выступил в эфире Первого канала. Журналист предложил на это время отложить претензии и обвинения и направить свои усилия, энергию и ум на то, чтобы поддержать надежды людей.

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