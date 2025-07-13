Ганчев: ВС России сдерживают контрнаступление ВСУ на волчанском направлении

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные сдерживают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на волчанском направлении и не допускают продвижения в сторону Белгородской области. Об этом пишет ТАСС.

«Мы сдерживаем контрнаступление украинских вооруженных формирований, подразделений на юг», — рассказал Ганчев. Он отметил, что от ударов отступающих подразделений ВСУ по населенным пунктам с начала года пострадали не менее 40 человек.

Ранее Ганчев сообщил, что российские военные успешно наступают в Харьковской области. По его словам, продвижение Вооруженных сил (ВС) России фиксируется в районе Купянска и Волчанска. Глава российской администрации Харьковской области отметил, что армия РФ на данном направлении активно берет поселок за поселком.