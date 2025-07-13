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19:09, 13 июля 2025Мир

Глава МИД Китая сделал заявление на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым

Глава МИД КНР Ван И: Китай готов вместе с РФ вывести ШОС на новый уровень
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Китай готов вместе с Россией вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По его мнению, ШОС является важной платформой для продвижения всеобъемлющего сотрудничества и солидарности стран Глобального Юга. В настоящее время, напомнил Ван И, Китай выступает в качестве председателя организации и будет вместе с другими участниками определять направление для дальнейшего развития ШОС.

Он также отметил, что Китай и Россия проводят совместные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне. В этой связи глава МИД КНР подчеркнул необходимость отстаивания правильной исторической интерпретации военных событий.

В воскресенье, 13 июля, министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И в Пекине. Отмечается, что встреча проходила в формате «без галстуков». Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса, а также ряд других вопросов.

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