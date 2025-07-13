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19:07, 13 июля 2025Спорт

Овечкин сделал дорогие подарки одноклубникам после рекорда в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин подарил часы Hublot игрокам после рекорда в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Kirouac / Imagn Images / Reuters

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал дорогие подарки одноклубникам после того, как побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. Об этом в интервью YouTube-каналу Coming in Hot сообщил форвард команды Ларс Эллер.

Эллер рассказал, что Овечкин купил индивидуальные часы Hublot для всех. По его словам, российский хоккеист приобрел их также для тренеров и персонала.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

В Североамериканской футбольной лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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