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12:26, 16 июля 2025Бывший СССР

Армения сделала первый шаг к вступлению в ШОС

Пашинян: Армения обратилась в ШОС для вступления
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Зафар Халилов / Sputnik / РИА Новости

Армения обратилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с запросом о начале процесса вступления в состав объединения. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Да, мы обратились для вступления ШОС. Это соответствует нашей политике балансирования и сбалансированности», — сказал политик.

Ранее в МИД республики заявляли, что Армения выразила желание стать членом ШОС. «Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», — говорится в сообщении ведомства.

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что приветствует решение Армении и выразил надежду, что больше не будет антироссийских действий внутри республики.

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