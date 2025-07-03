В России отреагировали на планы Армении вступить в ШОС

Депутат Водолацкий: Закавказье начинает разворот в сторону стабильности

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий приветствует решение Армении вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и выразил надежду, что больше не будет антироссийских действий внутри Армении.

«Если Армения все-таки решила, что ей комфортнее и дальше идти с Россией, что для нас тоже является приоритетом, и больше не будет никаких действий, направленных на раскачивание и продвижение антироссийских действий внутри Армении, тогда это хорошо, это плюс. Значит, Закавказье начинает разворот в сторону стабильности и порядка», — сказал Водолацкий.

Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда стараются отодвинуться от России в последнее время, выбирая европейский путь и ценности. При этом в ШОС одну из ведущих ролей ведет Россия, напомнил Водолацкий.

«Это какое-то раздвоение системы и непонимание того, что это разные направления, разные ценностные ориентиры. (…) Возможно, за последние несколько дней произошли изменения в мыслях, действиях руководства Армении, и они решили подать заявку и заявили о том, что хотят в ШОС», — пояснил депутат.

3 июля в МИД республики заявляли о том, что Армения выразила желание стать членом ШОС.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили перспективы сотрудничества Армении и Европейского Союза (ЕС) во время встречи, которая состоялась в Елисейском дворце в Париже. В ходе встречи лидеры двух стран также обсудили реализацию совместных программ в экономической, энергетической, образовательной и других сферах