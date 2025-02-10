Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

Пашинян и Макрон в Париже обсудили перспективы сотрудничества Армении и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили перспективы сотрудничества Армении и Европейского Союза (ЕС) во время встречи, которая состоялась в Елисейском дворце в Париже. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Стороны обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего развития сотрудничества Армения-Евросоюз, а также дальнейшего продвижения повестки демократических реформ в нашей стране», — говорится в заявлении кабмина.

В ходе встречи лидеры двух стран также обсудили реализацию совместных программ в экономической, энергетической, образовательной и других сферах. Кроме того, обсуждался вопрос мирного урегулирования и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказье. Так он отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил Азербайджан в нападении на заморские территории, особенно в Новой Каледо