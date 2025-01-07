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00:57, 7 января 2025Бывший СССР

Азербайджан обвинил Францию в подрыве стабильности в Закавказье

В МИД Азербайджана заявили, что Франция подрывает стабильность в Закавказье
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обвинило власти Франции в действиях, подрывающих стабильность в Закавказье. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, пишет РИА Новости.

Так он отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона, который обвинил Азербайджан в нападении на заморские территории, особенно в Новой Каледонии. Политик также затронул тему Южного Кавказа. Он заявил, что Франция защищает международное право и Армению.

Гаджизаде назвал претензии Макрона необоснованными. Он обвинил политика в искажении реальных фактов. «Решительно осуждаем подобные провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над своими территориями», — сказал он.

Ранее Баку потребовал от Тегерана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений и вызвал в МИД страны временного поверенного в делах Ирана. В МИД сообщили, что иранской стороне был выражен протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес республики и ее президента.

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