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21:22, 1 января 2025Бывший СССР

Баку потребовал от Ирана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

Баку потребовал от Тегерана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

Фото: Unsplash.com

Баку потребовал от Тегерана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений и вызвал в МИД страны временного поверенного в делах Ирана. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что иранской стороне был выражен протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес республики и ее президента. Речь идет об инциденте, произошедшем 29 декабря в иранском Ардебиле. В министерстве иностранных дел утверждают, что во время проходившего там мероприятия прозвучала оскорбительная риторика.

Баку выразил Тегерану недовольство «серьезным разжиганием в Иране откровенно антиазербайджанских настроений» и призвал прекратить провокации.

Ранее в Азербайджане ужесточили правила пребывания в стране для граждан России. Такое решение принял кабинет министров.

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