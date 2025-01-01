Баку потребовал от Ирана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

Баку потребовал от Тегерана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений

Баку потребовал от Тегерана прекратить разжигание антиазербайджанских настроений и вызвал в МИД страны временного поверенного в делах Ирана. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что иранской стороне был выражен протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес республики и ее президента. Речь идет об инциденте, произошедшем 29 декабря в иранском Ардебиле. В министерстве иностранных дел утверждают, что во время проходившего там мероприятия прозвучала оскорбительная риторика.

Баку выразил Тегерану недовольство «серьезным разжиганием в Иране откровенно антиазербайджанских настроений» и призвал прекратить провокации.

Ранее в Азербайджане ужесточили правила пребывания в стране для граждан России. Такое решение принял кабинет министров.

