Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:55, 29 декабря 2024Путешествия

Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

Азербайджан ужесточил правила пребывания в стране для российских граждан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock / Fotodom  

В Азербайджане ужесточили правила пребывания в стране для граждан России. Такое решение принял кабинет министров, сообщает ТАСС.

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе.

Насколько известно, до этого российские граждане могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней.

О том, что правительство Азербайджана в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России, сообщил МИД несколько дней назад. При этом конкретные детали изменений не раскрывались.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение на пребывания россиян в Азербайджане является суверенным правом Баку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Получил повреждения извне». Алиев назвал предварительную версию крушения самолета под Актау. Что еще он сказал?

      В Южной Корее назвали предварительные версии крушения пассажирского самолета

      В Тбилиси начали задерживать участников акции протеста у здания парламента

      Раскрыты просьбы россиян к Деду Морозу

      Тарасова рассказала о своем новогоднем столе

      Четыре человека погибли при ДТП в российском городе

      Тела двух жертв авиакатастрофы под Актау доставили в Чечню для захоронения

      Премьер Грузии назвал связанную с Россией причину трудностей страны

      Заместителя главы белгородского Фонда ЖКХ задержали по подозрению во взяточничестве

      Российский подросток взорвал петарду на фудкорте и лишился кисти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше