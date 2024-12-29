Азербайджан ужесточил правила пребывания для граждан России

Азербайджан ужесточил правила пребывания в стране для российских граждан

В Азербайджане ужесточили правила пребывания в стране для граждан России. Такое решение принял кабинет министров, сообщает ТАСС.

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе.

Насколько известно, до этого российские граждане могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней.

О том, что правительство Азербайджана в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России, сообщил МИД несколько дней назад. При этом конкретные детали изменений не раскрывались.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение на пребывания россиян в Азербайджане является суверенным правом Баку.