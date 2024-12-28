Азербайджан изменит правила пребывания для граждан России в ближайшие дни

МИД Азербайджана: Баку изменит правила пребывания для граждан РФ

Правительство Азербайджана в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России на территории страны. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики, передает ТАСС.

«В ближайшее время планируется внесение изменений в правила пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджана», — указано в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Отмечается, что конкретные детали изменений будут опубликованы позже.

Ранее стало известно, что авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний после падения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Ограничения будут действовать на полеты из Азербайджана в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу.