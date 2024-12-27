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15:53, 27 декабря 2024Путешествия

Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний в 10 городов России

Авиационные власти Азербайджана приостановили все рейсы в 10 городов России
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний после падения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

В публикации уточняется, что такое решение принято в связи с предварительными результатами расследования по делу о крушении Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Отмечается, что авиакатастрофа произошла в результате физического и технического внешнего вмешательства.

Ограничения будут действовать на полеты из Азербайджана в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. «В связи со сложившейся ситуацией пассажиры с билетами на эти направления имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию из-за падения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау. Например, Qazaq Air отменила рейсы с 28 декабря по 27 января 2025 года по маршруту АстанаЕкатеринбург. Кроме того, часть рейсов приостановила компания Flydubai.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау утром 25 декабря. Он должен был выполнять рейс из Баку в Грозный, однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. Позже пилот принял решение сажать борт в Актау, но потерпел крушение. Первоначальной причиной случившегося называли столкновение лайнера со стаей птиц.

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