Азербайджан приостановил полеты всех авиакомпаний в 10 городов России

Авиационные власти Азербайджана приостановили все рейсы в 10 городов России

Авиационные власти Азербайджана приняли решение о приостановке полетов всех авиакомпаний после падения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

В публикации уточняется, что такое решение принято в связи с предварительными результатами расследования по делу о крушении Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Отмечается, что авиакатастрофа произошла в результате физического и технического внешнего вмешательства.

Ограничения будут действовать на полеты из Азербайджана в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу. «В связи со сложившейся ситуацией пассажиры с билетами на эти направления имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета», — заявили в пресс-службе перевозчика.

Несколько крупных авиакомпаний приостановили рейсы в Россию из-за падения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау. Например, Qazaq Air отменила рейсы с 28 декабря по 27 января 2025 года по маршруту Астана — Екатеринбург. Кроме того, часть рейсов приостановила компания Flydubai.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL разбился под Актау утром 25 декабря. Он должен был выполнять рейс из Баку в Грозный, однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. Позже пилот принял решение сажать борт в Актау, но потерпел крушение. Первоначальной причиной случившегося называли столкновение лайнера со стаей птиц.