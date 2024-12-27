Зарубежные авиакомпании приостанавливают рейсы в Россию после катастрофы в Актау. Что об этом известно?

Azerbaijan Airlines приостановила рейсы в семь городов России

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение о приостановке полетов в семь российских городов — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Ограничения вступят в силу с 28 декабря и продлятся до завершения расследования авиакатастрофы в Актау, которая произошла 25 декабря. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что решение принято с учетом возможных рисков в области безопасности полетов.

Еще несколько крупных авиакомпаний также приостановили рейсы в Россию. Они уточнили, что это позволит «обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа».

Фото: Isa Tazhenbayev / XinHua / Globallookpress.com

После авиакатастрофы в Актау еще две авиакомпании приостановили рейсы в Россию

Казахстанская Qazaq Air также решила остановить рейсы в российские города. С 28 декабря по 27 января 2025 года самолеты компании прекратят следовать по маршруту Астана — Екатеринбург.

Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков представители авиакомпании Qazaq Air

После крушения самолета в Казахстане израильская авиакомпания El Al аналогичным образом заявила о намерении приостановить рейсы из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю. Официальной причиной такого решения назвали произошедшие «события в российском воздушном пространстве».

Летевший в Минеральные Воды самолет Azerbaijan Airlines вернули в Баку

Самолет AZAL, следовавший 27 декабря из Баку в Минеральные Воды, вернули в Азербайджан.

Представители перевозчика сообщили, что борт был вынужден сменить курс после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

В компании также уточнили, что рейс J2-8717 вернулся в аэропорт вылета почти сразу после начала следования по заданному маршруту. Самолет приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева.