Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение о приостановке полетов в семь российских городов — Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.
Ограничения вступят в силу с 28 декабря и продлятся до завершения расследования авиакатастрофы в Актау, которая произошла 25 декабря. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что решение принято с учетом возможных рисков в области безопасности полетов.
Еще несколько крупных авиакомпаний также приостановили рейсы в Россию. Они уточнили, что это позволит «обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа».
После авиакатастрофы в Актау еще две авиакомпании приостановили рейсы в Россию
Казахстанская Qazaq Air также решила остановить рейсы в российские города. С 28 декабря по 27 января 2025 года самолеты компании прекратят следовать по маршруту Астана — Екатеринбург.
Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск. Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков
После крушения самолета в Казахстане израильская авиакомпания El Al аналогичным образом заявила о намерении приостановить рейсы из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю. Официальной причиной такого решения назвали произошедшие «события в российском воздушном пространстве».
Летевший в Минеральные Воды самолет Azerbaijan Airlines вернули в Баку
Самолет AZAL, следовавший 27 декабря из Баку в Минеральные Воды, вернули в Азербайджан.
Представители перевозчика сообщили, что борт был вынужден сменить курс после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.
В компании также уточнили, что рейс J2-8717 вернулся в аэропорт вылета почти сразу после начала следования по заданному маршруту. Самолет приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева.