Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

Летевший в Минеральные Воды самолет AZAL вернулся в Баку

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), летевший в Россию, вернулся в Азербайджан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что курс сменил лайнер, который выполнял рейс из Баку в Минеральные Воды.

Позже в компании уточнили, что борт вернулся в аэропорт вылета после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Ранее AZAL сообщали о приостановке рейсов в Грозный и Махачкалу. Еще две зарубежные авиакомпании, израильская El Al и казахстанская Qazaq Air, также приостановили полеты в Россию. Первый перевозчик отменил рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю, второй перестал выполнять перевозки из Астаны в Екатеринбург до 27 января 2025 года.

Такие меры приняты на фоне авиакатастрофы AZAL в Актау 25 декабря, в результате которой не выжили 38 человек. В их числе было семь россиян.