Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 27 декабря 2024Путешествия

Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

Летевший в Минеральные Воды самолет AZAL вернулся в Баку
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Yury Kirsanov / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines), летевший в Россию, вернулся в Азербайджан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что курс сменил лайнер, который выполнял рейс из Баку в Минеральные Воды.

Позже в компании уточнили, что борт вернулся в аэропорт вылета после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Ранее AZAL сообщали о приостановке рейсов в Грозный и Махачкалу. Еще две зарубежные авиакомпании, израильская El Al и казахстанская Qazaq Air, также приостановили полеты в Россию. Первый перевозчик отменил рейсы из Тель-Авива в Москву на неделю, второй перестал выполнять перевозки из Астаны в Екатеринбург до 27 января 2025 года.

Такие меры приняты на фоне авиакатастрофы AZAL в Актау 25 декабря, в результате которой не выжили 38 человек. В их числе было семь россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Этого прощать нельзя». Медведев ответил на отказ Норвегии спасать российских моряков с Ursa Major

      Российский полицейский отпустил трех закладчиков за взятку и попал под статью

      Украину предупредили о риске дефицита газа

      Мужа Бейонсе заподозрили в надругательстве над несовершеннолетней

      В Сербии решили стать опорой для автомобильной промышленности Германии

      В России отреагировали на слова Вучича о потере Европой веса в мире

      Летевший в Россию самолет AZAL вернулся в Азербайджан

      Российский бизнес стал чаще открывать филиалы в регионах

      КХЛ вынес вердикт по эпизоду с тяжелой травмой Кузнецова

      Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше