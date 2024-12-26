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20:07, 26 декабря 2024Путешествия

Зарубежная авиакомпания приостановила рейсы в Россию из-за крушения самолета в Казахстане

Авиакомпания El Al приостановила рейсы в РФ из-за крушения самолета в Казахстане
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Christopher Pike / Reuters

Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы в Россию из-за крушения самолета AZAL в Казахстане. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что полеты из Тель-Авива в Москву не будут осуществляться в ближайшую неделю. Затем перевозчик снова проведет оценку ситуации и примет решение о возможном возобновлении маршрута.

El Al выполняет пять рейсов в российскую столицу в неделю. Помимо зарубежной компании, в Тель-Авив летают российские «Азимут» из Сочи и Red Wings из Сочи и Москвы.

Самолет азербайджанских авиалиний потерпел крушение в Актау, Казахстан, 25 декабря. В результате 38 человек не выжили, 29 пассажиров и членов экипажа удалось спасти. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта, однако на месте происшествия уже нашли два черных ящика.

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