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11:14, 27 декабря 2024Путешествия

Еще одна авиакомпания перестала летать в Россию после авиакатастрофы в Казахстане

Авиакомпания Qazaq Air приостановила рейсы в Россию после крушения самолета AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Shutterstock / Fotodom

Еще одна авиакомпания, казахстанская Qazaq Air, приостановила рейсы в Россию после крушения самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Актау. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

Самолеты Qazaq Air перестанут летать по маршруту Астана — Екатеринбург с 28 декабря по 27 января 2025 года. Отмечается, что мера предпринята «для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа» на фоне авиакатастрофы в Казахстане.

«Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, — сказано в публикации. — Возобновление авиарейсов в Екатеринбург будет осуществлено по итогам повторной оценки рисков».

Ранее израильская авиакомпания El Al объявила, что на неделю приостановит полеты из Тель-Авива в Москву. Зарубежные перевозчики отказываются от рейсов в Россию после авиакатастрофы AZAL в казахстанском Актау, в результате которой не выжили 38 человек.

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