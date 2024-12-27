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12:23, 27 декабря 2024Путешествия

Азербайджанская авиакомпания приостановила полеты в семь городов России

Azerbaijan Airlines приостановила полеты в семь городов России
Алина Черненко

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress.com

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила полеты в семь городов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Уточняется, что ограничения коснутся рейсов в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу. Самолеты AZAL не будут летать в эти города с 28 декабря до завершения окончательного расследования авиакатастрофы в Казахстане. В источнике также говорится, что такое решение было принято с учетом первичных данных расследования и возможных рисков в области безопасности полетов.

Как пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома», программы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Астрахань, Новосибирск и Екатеринбург сохранятся.

Ранее сообщалось, что борт AZAL, летевший в Россию 27 декабря, вернулся в Азербайджан. Курс сменил лайнер, который выполнял рейс из Баку в Минеральные Воды.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь россиян. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта, однако на месте происшествия уже нашли два черных ящика.

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