Захарова прокомментировала решение Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

Захарова заявила, что ограничение пребывания россиян в Азербайджане — право Баку

Ограничения на пребывания россиян в Азербайджане, которые планируется ввести, является суверенным правом Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Ведомостями».

«[Вводить такие изменения – это] право Баку», — прокомментировала Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что правительство страны в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России на территории республики. Отмечалось, что конкретные детали изменений будут опубликованы позже.