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00:44, 29 декабря 2024Мир

Захарова прокомментировала решение Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

Захарова заявила, что ограничение пребывания россиян в Азербайджане — право Баку
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Ограничения на пребывания россиян в Азербайджане, которые планируется ввести, является суверенным правом Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Ведомостями».

«[Вводить такие изменения – это] право Баку», — прокомментировала Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что правительство страны в ближайшие дни изменит правила пребывания для граждан России на территории республики. Отмечалось, что конкретные детали изменений будут опубликованы позже.

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