Минфин допустил перенос инфраструктурных проектов ради силовиков

Глава Минфина России Силуанов допустил перенос части инфраструктурных проектов

Реализацию ряда инфраструктурных проектов в России могут отложить при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, на такие меры придется пойти в случае, если средства понадобятся различным силовым ведомствам, для поддержки людей или в целях технологического развития. «В первую очередь надо реализовывать те задачи, которые, как мы говорили, стоят перед страной», — объяснил он.

Какие именно проекты могут отложить, министр не уточнил. Однако он подчеркнул, что на текущий год все планы ресурсами обеспечены и все будет реализовано.

Ранее Силуанов объяснил рост дефицита ускоренными расходами в начале года и пообещал, что правительство уложится в пересмотренные параметры. Между тем по итогам первого полугодия дефицит достиг 3,7 триллиона рублей, что совпадает с целями на год и в три раза выше, чем ожидалось прошлой осенью.

До этого замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров рассказал, что строительство третьего этапа Восточного полигона (включает Трассибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) придется перенести на год или два из-за нехватки средств, что привело к урезанию инвестпрограммы.

