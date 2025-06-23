На модернизацию Транссиба и БАМа перестало хватать денег

Замглавы РЖД сообщил о переносе модернизации Восточного полигона на год или два

Строительство третьего этапа Восточного полигона (включат Трассибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) придется перенести на год или два, потому что в настоящее время на работы не хватает денег. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал замгендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров, передает РБК.

Ранее предполагалось, что работы стартуют в 2024 году, позднее их перенесли на начало 2025-го, но сроки снова пересмотрят из-за сокращения инвестиционной программы холдинга.

«Мы должны были выйти уже на первые работы с начала этого года. Сейчас это сдвигается минимум на год. Но реально мы видим, что два года здесь будет, наверное, сдвижка», — объяснил Макаров, признав, что для компании это действительно проблема.

По его словам, инвестпрограмма на текущий год сократилась на 880 миллиардов рублей, то есть в два раза по сравнению с 2024 годом. В результате лимиты на реализацию части инфраструктурных проектов уже исчерпаны. Привлечь заемные средства РЖД также не в состоянии, потому что правительство ограничивает компании в заимствованиях.

Топ-менеджер заверил, что в планах у компании нет остановки работы практически ни на одном объекте. Вместе с тем, например, на проекты обхода Саратова, подходов к портам Новороссийска и Тамани, а также тех, что имеются на северо-западе страны, в июне-июле деньги закончатся.

Дополнительной проблемой Макаров назвал возможные трудности у компаний, с которыми РЖД сотрудничает в указанных проектах. Для них второе полугодие 2025 года может стать критическим. Ранее на строительство Восточного полигона привлекали 36 тысяч человек, в настоящее время от них осталось только 10 тысяч. Если работ не будет, то ожидаются новые увольнения, также ситуация ударит по бюджету Амурской области и Хабаровского края.

По оценке РЖД, проекты БАМа остановятся с текущим уровнем финансирования в сентябре-октябре. Лимит на расширение Красноярской железной дороге выработан еще в мае, с такого момента все работы стоят.

Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин заявил, что беспилотные пассажирские поезда дальнего следования в России начнут ходить к 2030 году. При этом сначала технологию опробуют на грузовых поездах.