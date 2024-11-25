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10:00, 25 ноября 2024Экономика

Стало известно о резком сокращении трат на БАМ и Транссиб

«Ъ»: расходы на реконструкцию БАМа и Транссиба в 2025 году урежут в пять раз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2025 год может сократиться на 36,7 процента по сравнению с текущим годом, до 834 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на документацию, подготовленную к заседанию правительства 28 ноября, пишет «Коммерсантъ».

От секвестра серьезно пострадают расходы на реконструкцию и модернизацию Восточного полигона, то есть Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Предварительно, инвестиции в проект урежут в пять раз — с 360 миллиардов рублей до 75 миллиардов. При этом предполагается, что пропускная способность направления не вырастет.

Развитие подходов к европейским портам в следующем году будет практически заморожено. В целом в развитие магистральной инфраструктуры предлагается вложить 207,4 миллиарда рублей. Из них на развитие Центрального транспортного узла пойдут 67,2 миллиарда рублей (в том числе из средств Москвы), а на строительство высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург — 43,1 миллиарда.

Самой большой статьей расхода предлагается сделать обновление основных фондов — 298,5 миллиарда рублей. В том числе 113,9 направят на закупку локомотивов, 94,6 — на их модернизацию. Один из собеседников издания отмечает, что существует и план, предполагающий больший объем инвестиций, но о его деталях не сообщается.

Другой источник объяснил, что еще весной, когда принимали решение о третьем этапе расширения БАМа и Транссиба, ситуация на рынке была иной и план по инвестициям в размере 1,3 триллиона рублей был выполним. Но теперь высокие ставки по кредитам полностью изменили ситуацию. Помимо проблем с новыми займами, у компании резко выросли платежи по текущим кредитам, так что средств на инвестпрограмму нет.

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Представленные к заседанию параметры выполнимы с учетом крупных государственных субсидий на компенсацию расходов, связанных с грузоперевозками. При этом одна субсидий в размере 85 миллиардов рублей должна быть получена только в 2028 году, но отразить ее хотят в бюджете на следующий год за счет дополнительных займов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что РЖД вынуждены идти на сокращение инвестпрограммы в связи с растущим долгом и нехваткой кадров. Компании приходится повышать зарплаты, чтобы удержать людей, а такой рост съедает доходы.

По словам эксперта, в отдельных случаях отсутствие составителей поездов, осмотрщиков вагонов, монтеров пути и других рабочих парализует работу станции, что замедляет движение. При этом, отмечает Бурмистров, перевозчик пытается объяснить собственные проблемы избыточным парком на сети, в то время как только рост числа вагонов позволяет промышленности хоть как-то справляться с ухудшением оборота.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала почти все предложения РЖД о росте тарифов на перевозки грузов и пассажиров в ближайшие годы, несмотря на многочисленные жалобы грузоотправителей на текущий уровень ставок. Кроме того, российские железнодорожные операторы попросили правительство разобраться с новой схемой организации движения, внедренной руководством госкорпорации для борьбы с избытком порожних вагонов. По их мнению, в недалекой перспективе она приведет к коллапсу в портах.

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