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11:28, 6 ноября 2024Экономика

Перевозчики обвинили РЖД в проблемах с отправкой грузов

РБК: операторы обвинили РЖД в ухудшении ситуации с перевозкой грузов осенью
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российские железнодорожные операторы попросили советника и специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игоря Левитина повлиять на ОАО «РЖД», действия которого, по их мнению, могут привести к коллапсу в портах. Об этом со ссылкой на текст обращения сообщает РБК.

Проблема возникла еще в октябре. Она связана с попыткой монополии разобраться с переизбытком парка, который затрудняет движение. Однако, утверждают авторы обращения, ограничение обработки порожних вагонов только ухудшило ситуацию.

По их словам, изменение логистики разбалансировало парки и в целом привело к дискриминационному доступу к инфраструктуре. Однако любые жалобы на трудности приводят только к требованиям РЖД и Минтранса убрать лишние вагоны и угрозам, при этом инициативы госкорпорации и ведомства нарушают федеральное законодательство.

Речь идет о том, что теперь схема организации и планирования движения завязана на «эксплуатационной обстановке», а не на согласованных заявок грузовладельцев и технических планах, что противоречит даже внутренним документам монополии.

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В связи с этим уже к середине октября стало очевидно критическое невыполнение объемов погрузки с Западно-Сибирской железной дороги в западном направлении. Стало гораздо больше брошенных поездов в направлении Западно-Сибирской железной дороги, массово отставлены от движения составы инновационных полувагонов.

Операторы называют ограничения «абсолютно беспрецедентными», распространившимися почти на все дороги западного региона и виды вагонов. В том числе они коснулись операций внутри стоянки, что, говорится в письме, только подтверждает абсурдность ситуации. При этом они отвергают идею РЖД о профиците вагонов как основной причине проблем, напоминая, что есть еще и кадровый дефицит, людей не хватает по множеству ключевых специальностей.

Результатом проводимой политики, уверены авторы обращения, станет рост ставок на предоставление вагонов, затаривание портов, снижение поступлений в бюджеты регионов на сотни миллиардов рублей, и никаких других вариантов нет.

Источник в РЖД назвал обращение PR-акцией. Он указал, что операторы сами виноваты, потому что не справились с проблемой избыточного парка, а теперь нужно как-то разобраться с ситуацией. Ранее для этих же целей РЖД также предлагали индексацию тарифов на 10 процентов на транспортировку порожних полувагонов в 2025 году и далее — на 5 процентов, чтобы у операторов были стимулы предоставлять их под погрузку контейнеров на Дальнем Востоке.

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал текущую ситуацию свидетельством серьезной потери взаимопонимания между операторским сообществом и монополией, потому что предлагаемые ей меры непонятны никому. В результате перевозки и погрузки сокращаются, что угрожает устойчивости российской экономики.

По его мнению, угрозы возникнут на уровне обеспечения стабильности производственной деятельности, например, у сталелитейных предприятий и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По словам, Бурмистрова, обращение к Левитину выглядит последним шансом и «криком вопиющего в пустыне», потому что ничего другого не остается.

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