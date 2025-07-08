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13:44, 8 июля 2025Экономика

Минфин объяснил рост дефицита российского бюджета

Глава Минфина Силуанов: Рост дефицита бюджета обусловлен ускоренными расходами
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Рост дефицита (превышение трат над доходами) во многом обусловлен ускоренными расходами госказны. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

К июлю 2025 года, напомнил руководитель ведомства, дефицит федерального бюджета достиг отметки в 1,7 процента российского ВВП. По предварительной оценке Минфина, к этому времени расходы госказны превысили ее доходы на 3,7 триллиона рублей. «Сейчас более быстрыми темпами тратятся предусмотренные в бюджете деньги», — пояснил Силуанов.

Подобную динамику он счел «хорошей», так как и Минфин, и правительство в целом заинтересованы в том, чтобы «деньги быстрее работали в экономике». Речь идет в том числе о государственных расходах. На фоне высокой ключевой ставки, объяснил министр, «люди хотят быстрее получить финансирование». «Рост дефицита бюджета связан с тем, что быстрее деньги из бюджета доходят до получателей. Это же хорошо», — резюмировал Силуанов.

Ранее стало известно, что к концу июня дефицит федерального бюджета достиг годового уровня. Подобное обстоятельство Минфин объяснил «опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов». При этом, по данным федерального казначейства, дефицит бюджетов всех уровней в РФ еще к началу весны достиг 3,805 триллиона рублей. В ведомстве тогда не исключили дальнейшего роста дисбаланса поступлений и госрасходов. Несмотря на это, в Минфине продолжают уверять, что резкий рост трат не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса, хотя и признают отставание нефтегазовых доходов от плана.

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