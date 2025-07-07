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18:24, 7 июля 2025Экономика

Дефицит бюджета за полгода достиг годового уровня

Минфин России сообщил о росте дефицита бюджета до 3,7 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета достиг 3,7 триллиона рублей, что составляет 1,7 процента от планируемого ВВП. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Точно такой же дефицит ведомство ожидает увидеть по итогам года. В поправках, внесенных в Госдуму в мае, трехкратный рост обусловлен падением нефтегазовых доходов.

Текущий уровень дефицита в Минфине объясняют «опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов». При этом в пресс-службе подчеркивают, что на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год ситуация не повлияет.

В ненефтегазовых доходах зафиксирован рост на 12,7 процента, до 12,85 триллиона рублей, однако нефтегазовые упали на 16,9 процента, до 4,74 триллиона. Устойчивость бюджетной системы, считают в Минфине, будет обусловлена использованием накопленных ранее средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом расходы выросли сразу на 20 процентов, до 21,28 триллиона рублей. Таким образом, для выполнения пересмотренных планов по дефициту доходы бюджета во втором полугодии должны вырасти с 17,5 триллиона рублей до 21 триллиона.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета по итогам июня впервые с января 2023 года опустились ниже 500 миллиардов рублей. На этом фоне Минфин вернулся к продаже средств ФНБ.

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